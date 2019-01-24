ХАМАС получит от правительства Израиля третий транш катарских денег

Военно-политический кабинет израильского правительства принял решение разрешить Катару передать ХАМАСу третий транш катарских наличных долларов сектору Газы, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Израильские телеканалы сообщили, что на заседании присутствовали главы силовых ведомств — ЦАХАЛа, ШАБАКа и Моссада, а также Совета национальной безопасности. Все они высказались в пользу передачи в сектор 15 млн долларов для выплаты зарплаты служащим администрации ХАМАСа. Известно, что последнюю эскалацию, когда был ранен командир роты десантников на границе с Газой, спровоцировал «Исламский джихад». В Израиле полагают, что террористы сделали это под давлением командира иранских сил «Аль-Кудс» Сулеймани.

На заседании кабинета решено доставить деньги ХАМАСу «в ближайшие сутки». Не прошло и часа, как палестинские источники сообщили, что посол Катара с чемоданами наличных въехал в Газу через КПП Эрез. Израиль не подтверждает это сообщение.

По информации корреспондента «Гаарец» Янива Кобовица посол Катара привезет деньги в Газу ночью, а раздавать их начнут в пятницу утром — чтобы снизить напряженность на границе.

Кобовиц передает, что за перевод денег в Газу проголосовали все министры, за исключением министра экологии Элькина.

Незадолго до полуночи анонимный «высокопоставленный источник в правительстве» заявил журналистам, что решение о переводе третьего транша в Газу еще не принято, но «скоро будет принято».

Правительство трижды пересматривало решения о судьбе третьего долларового транша для ХАМАСа. Деньги должны были отправиться в Газу 8-го января, но за день до этого по Израилю была выпущена ракета, и Нетаньяху заморозил передачу.

Затем 20-го января катарский представитель сообщил, что Израиль дал «добро», но вчера, после двух случаев стрельбы по военным, снова был дан «задний ход».

В ответ на стрельбу вечером во вторник Израиль нанес воздушные удары по объектам ХАМАСа, но тот не ответил, понимая, что перед выборами израильское руководство может отреагировать без обычной сдержанности.

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