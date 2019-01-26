Израиль направит спасателей на место прорыва дамбы в Бразилии

26 января 2019 22:00 (UTC+04:00)

Израильские власти сообщили, что направят спасателей в Бразилию, где после прорыва дамбы продолжаются поиски сотен пропавших без вести. Договоренность достигнута в ходе телефонного разговора премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Премьер-министр предложил президенту немедленно направить на место происшествия израильских спасателей для оказания помощи в розыске пропавших без вести. Президент Бразилии поблагодарил премьер-министра и принял предложение", - сообщила канцелярия Нетаньяху. Израильские спасатели со специальным оборудованием вылетят в Бразилию в ближайшие сутки, отмечается в сообщении.

Болсонару поблагодарил за помощь. "Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора предложил нам помощь в поиске людей, пропавших в результате трагедии в Брумадинью, штат Минас-Жерайс. Мы ее принимаем и благодарим Израиль за технологии, которые помогут людям", - написал бразильский лидер в Twitter.

Прорыв дамбы, произошедший утром в пятницу в юго-восточном штате Минас-Жерайс, привел к затоплению близлежащих административных и жилых зданий потоками воды и грязи. Как сообщает газета Globo со ссылкой на спасателей, на данный момент подтверждена гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся 299 человек. Отмечается, что поисково-спасательная операция может занять несколько недель. Ранее сообщалось о девяти погибших, от 300 до 350 человек считались пропавшими без вести.

В субботу утром Жаир Болсонару с вертолета осмотрел районы, затронутые катастрофой. После этого он пообещал в Twitter "сделать все возможное, чтобы помочь пострадавшим, минимизировать ущерб, прояснить факты, добиться справедливости и избежать новых трагедий".

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