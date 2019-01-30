Израильская "Авиационная промышленность" будет строить корабли для лунных экспедиций Европы

Израильская государственная компания "Авиационная промышленность" ("Таасия авирит" или IAI) может стать участником большого космического проекта по освоению Луны, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Как сообщает газета "Глобс", IAI подписала соглашение о сотрудничестве с расположенной в Бремене немецкой компанией OHB (Orbital High-technology Bremen), которая специализируется в области космических технологий и спутников.

Европейское космическое агентство готовится к запуску большой программы лунных исследований и в 2020 году примет решение о том, какой компании будет поручено осуществление этой миссии. Есть большие шансы, что ЕКА выберет бременскую компанию, и тогда создание летательных аппаратов для доставки техники на Луну будет поручено «Авиационной промышленности».

Кроме того, что подобный проект сулит израильской компании сотни миллионов долларов, участие в нем выводит израильскую аэронавтику на качественно новый уровень и превращает Израиль в большого игрока в области космических технологий.

Директор космического отдела "Авиационной промышленности" Офер Дорон сказал после подписания соглашения, что в ближайшие годы ожидается резкий скачок в космических исследованиях, и понадобится большое количество платформ для доставки оборудования на Луну. Европейская программа исследований нацелена на возможность производства воды и других материалов на Луне и доставке образцов с поверхности спутника Земли.

Израильский космический корабль Genesis (или "Берешит", как называют его в Израиле), созданный организацией SpaceIL при содействии "Авиационной промышленности", отправится на Луну в феврале этого года. Гендиректор IAI Нимрод Шеффер подчеркнул, что опыт, приобретенный при создании Genesis, позволит компании стать партнером европейцев в исследовании космоса.

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