ВВС Израиля атаковали базу боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа

Израильская авиация в ночь на четверг нанесла удары по базе палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на ракету и воздушные шары со взрывчаткой, которые были выпущены накануне с территории анклава, сообщает армия, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Первый за месяц ракетный обстрел обошелся без пострадавших на юге Израиля, где накануне звучали сирены тревоги и была задействована система ПРО.

"Самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля атаковали несколько военных целей в комплексе ХАМАС в южной части сектора Газа. Удар стал ответом на шары, несшие взрывные устройства, и ракету, которые были выпущены из сектора Газа по израильской территории", - говорится в сообщении.

"Армия обороны Израиля со всей серьезностью относится к любым попыткам причинить вред израильским гражданам и продолжит решительно действовать против этих терактов", - отметили израильские военные.

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