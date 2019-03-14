Минфин: Иностранцы прекратили скупать недвижимость в Израиле

Главный экономист министерства финансов Израиля опубликовал еженедельный обзор, который на этой неделе посвящен состоянию рынка жилой недвижимости в январе текущего года, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

В соответствии с этим обзором, в январе были приобретены 9,2 тысячи квартир, что на 3% больше, чем в январе 2018 года и на 14% меньше, чем в декабре 2018 года. За исключением квартир по программе “Цена для новосела” (“Мехир ле-Миштакен”), количество купленных квартир составило в январе 8 тысяч, что на 5% меньше января 2018 года и на 13% меньше, чем в декабре 2018 года.

Количество сделок по приобретению квартир со вторых рук снизилось в отчетный период на 8% в сравнении с январем 2018 года, после того как в декабре 2018 года этот показатель вырос на 20%. Главный экономист объясняет всплеск количества приобретений квартир в последнем месяце 2018 года стремлением людей ускорить сделку, чтобы не попасть под действие закона об ограничении оборота наличных на рынке недвижимости.

В январе 2019 года было куплено 3,1 тысячи новых квартир, включая 1,2 тысячи субсидируемых государством (квартиры в рамках продвигаемой министром финансов Моше Кахлоном (“Кулану”) программы “Цена для новосела”). Если исключить квартиры по программе, в январе количество сделок по покупке новых квартир выросло на 5% в сравнении с январем 2018 года и упало на 12% в сравнении с предыдущим месяцем — декабрем 2018 года.

В отчетный период инвесторы приобрели 1,1 тысячу квартир, что на 27% меньше, чем в январе годом ранее и примерно равно показателю декабря 2018 года. Доля инвесторов при совершении сделок составила 12%, что на 5 процентных пунктов ниже, чем в январе 2018 года. Инвесторы продали 1,8 тысячи квартир, что на 22% меньше количества проданных инвесторами квартир в январе 2018 года. Отмечается, что в декабре 2018 года количество проданных инвесторами квартир выросло на 44% в сравнении с декабрем 2017 года. “Фонд” квартир, принадлежащих инвесторам, продолжает уменьшаться: в январе их стало еще на 700 меньше.

Иностранные граждане купили в январе 2019 года всего 75 квартир, и почти половина из них находится в Иерусалиме. Главный экономист отмечает, что речь идет о довольно дорогостоящей недвижимости, и считать иностранцев “конкурентами” для жителей столицы будет излишним.

Молодые семьи приобрели в январе 2019 года 4,9 тысяч квартир, включая 1,2 тысячи квартир по программе “Цена для новосела”. Речь идет о росте на 8% в сравнении с январем 2018 года и о снижении на 10% в сравнении с предыдущим месяцем.

Семьи, улучшающие свои жилищные условия (“мешапрей диюр”), приобрели в январе 2019 года 3,2 тысячи квартир, что на 9% меньше, чем годом ранее. Средняя продолжительность срока, требующегося таким семьям на продажу своей предыдущей квартиры, не изменилась в сравнении с декабрем, оставшись на полгода больше, чем в январе 2018 года.

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