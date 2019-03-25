Нетаньяху прервал визит в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что сокращает визит в США и возвращается на родину, чтобы руководить силовым ответом на обстрел из сектора Газа, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Палестинская ракета утром попала в жилой дом в густонаселённой центральной части страны, ранив семь человек, включая детей.

Премьер, который также руководит министерством обороны, сообщил, что провел совещание с начальником армейского Генштаба, главами антитеррористической спецслужбы ШАБАК и Совета национальной безопасности.

По плану его визит в США, начинающийся в понедельник, должен был продлиться до 27 марта и, помимо переговоров с Трампом, включать выступление на конференции произраильского лобби AIPAC и встречи с руководством Конгресса. Центральным событием поездки обещает стать признание американским лидером израильского суверенитета над Голанскими высотами, возвращения которых более полувека добивается Сирия.

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