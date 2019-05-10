"Крупнейший инженерный проект в истории Израиля"

Газета Маарив сообщает о том, что в декабре этого года начнется добыча газа с гигантского оффшорного месторождения Левиафан. В настоящий момент один из разработчиков, американская компания Noble Energy активно рекрутирует техников и инженеров для работы на буровой, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Маарив рассказывает о проекте и о двух израильских работниках компании - Гале Меире и Бене Штайнере.

Штайнер говорит: “Всего четыре месяца назад мы заложили основание платформы на морское дно, и уже через шесть месяцев будет завершена последняя стадия, и начнется добыча”.



Меир добавляет: “Мы очень ждем этого момента - не только потому, что это создает новую мощь для Государства Израиль, но и потому, что это - один из самых крупных и сложных инженерных проектов, когда-либо осуществленных здесь. Буровая платформа Левиафан - это технологический прорыв мирового класса, и все получат от этого выгоды, и в ближайшем, и в более отдаленном будущем”.



Компания готовится к этому большому дню. Открыт центр подготовки рабочих в Ашдоде, и это меняет всю картину - раньше рабочие учились прямо на сменах, куда их посылали с первого дня. Теперь новые сотрудники будут сначала сидеть в классах, где им объяснят, как газ попадает на буровую, через какие процессы он проходит и какое оборудование в них применяется.



Штайнер говорит: “Каждый день работы на буровой - уникален и не похож на другой. С одной стороны, речь идет о физической работе, вы работаете руками, с гаечным ключом и молотком. С другой стороны, это - мир хай-тека, компьютеров, передового отряда технологический глобальной мировой нефтегазовой индустрии. Я хотел бы указать на то, что у инвестиций в Левиафан нет аналогов в израильской истории. Это не рутинная работа, о которой вы можете сказать: теперь я знаю все. Вы имеете дело с химией, физикой, механикой, электроникой и другими вещами”.



На буровой работает 70-80 человек. Они проводят на ней две недели, за этим следует две недели отдыха. Меир говорит: “Те, кто начнет работать сегодня в Noble Energy, через 20 лет станут ее лидерами. Ее будущее - в Израиле. Здесь существуют громадные возможности продвижения в хорошо организованной международной компании, специализирующейся на добыче нефти и газа. Они присоединятся к компании, которая постоянно растет - и они никогда об этом не пожалеют”.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.