Сервис HotelsbyDay теперь доступен и в Израиле

25 мая 2019 12:12 (UTC+04:00)

Интернет-сайт HotelsbyDay, запущенный в США четыре года назад, начинает работу в Израиле, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Веб-сайт предлагает концепцию резервирования номеров в отелях всего на час или несколько часов, а не на сутки, например, для того, чтобы поработать в тишине, провести деловую встречу и др.

Кроме того, это решение станет полезным для путешественников, которые должны выселиться из гостиничного номера до обеда, но все же нуждаются в другом месте, в котором можно провести время до вечернего вылета.

По данным источников, данный ресурс оказался настолько успешным, что теперь с ним сотрудничают более восьми сотен гостиниц, включая двадцать в Израиле.

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