Выборы в Кнессет назначены на 17 сентября

Комитет Кнессета принял решение о том, что новые выборы будут назначены на 17 сентября, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Коалиционные переговоры застопорились из-за противоречий вокруг закона о призыве. Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил вечером 27 мая, призвав Либермана “прийти в себя” и оставив дверь для переговоров открытой. 12-й канал , однако сообщает, что через некоторое время члены Ликуда получили директиву “открыть огонь из всех орудий” по Либерману.



Закон о роспуске Кнессета был принят на сессии Кнессета после полуночи. 66 депутатов поддержали закон, 44 выступили против, пять воздержались. Специальный комитет Кнессета постановил, что выборы состояться во вторник, 17 сентября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.