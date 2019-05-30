Израиль идет на выборы: депутаты утвердили закон о роспуске Кнессета

После множества попыток Нетаниягу договориться с Авигдором Либерманом и харедим по закону о призыве, а также после попытки заменить «Наш дом Израиль» партией «Авода», законопроект о роспуске Кнессета был вынесен на голосование во втором и третьем чтениях, передает Trend со ссылкой на News.israelinfo.co.il

В последние минуты перед голосованием была надежда на чудо, на неожиданные креативные решения, но этого не произошло.

На пути в зал пленарных заседаний Авигдор Либерман высказался перед микрофонами ведущих СМИ, и сообщил, что «Израиль идет на выборы». Он обвинил в этом Ликуд, который, по его словам, провалил коалиционные переговоры. Либерман подчеркнул, что ни одно требование НДИ не было удовлетворено в полной мере, в том числе относительно пенсий для пожилых.

В конце концов во втором чтении за роспуск парламента проголосовали 74 и против 45. Депутат от «Кулану» Рои Фолькман на голосовании не присутствовал.

В третьем чтении законопроект был вновь поддержан Кнессетом. Результат был таким же.

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