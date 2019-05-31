В Израиле открыта 69-я по счету железнодорожная станция

30 мая министр иностранных дел, министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял участие в церемонии открытия 69-ой по счету железнодорожной станции в Израиле. Станция «Мазкерет-Батья» свяжет одноименный населенный пункт и окрестности с сетью железных дорог Израиля, передает Trend со ссылкой на News.israelinfo.co.il

Начиная с 30 мая жители Мазкерет-Батьи (недалеко от Реховота) и окрестностей могут добираться на поезде в Тель-Авив, Беэр-Шеву и другие районы страны. Об этом сообщил сегодня министр Исраэль Кац. В строительство станции было вложено более 60-ти миллионов шекелей(Порядка 16-ти миллионов долларов).

В мероприятии приняли участие глава местного совета Мазкерет-Батья Габи Гаон, глава совета директоров Управления железных дорог Израиля «Ракевет Исраэль» Дан Харэль, гендиректор «Ракевет Исраэль» Михаэль Майкснер.

Станция расположена на территории 3500 квадратных метров и включает в себя современный пассажирский терминал, 2 платформы, подземный переход, автостоянку, рассчитанную на более 400 парковочных мест, парковку для велосипедов. Станция соединена с близлежащими населенными пунктами четырьмя автобусными маршрутами. Это регулярные рейсы, которые будут курсировать в соответствии с расписанием поездов.

Министр Исраэль Кац отметил, что новая станция обеспечит для десятков тысяч жителей Мазкерет-Батьи, Кирьят-Экрона и близлежащих населенных пунктов быструю транспортную связь с офисно-деловыми центрами и центрами развлечений тель-авивского и беэр-шевского мегаполисов.

Поезда будут курсировать раз в час по маршруту Мазкерет-Батья — Беэр-Шева и раз в час Мазкерет-Батья -Тель-Авив, с остановками на станциях Лод, Рамле, Кирьят-Малахи — Йоав, Кирьят-Гат и Лехавим-Рахат.

«Это важная новость для жителей Мазкерет-Батьи и окрестностей. Новая станция обеспечит быстрое и эффективное соединение с Тель-Авивом, Беэр-Шевой и другими частями страны», — резюмировал министр Исраэль Кац.

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