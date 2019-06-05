Турпоток в Израиль вырос на 10%

Согласно данным, опубликованным во вторник, 4 июня, Центральным бюро статистики, в период с января по май 2019 года в Израиль прибыло около 2,03 миллиона человек, что на 10% больше, чем за тот же период в 2018 году, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Из этого числа 1,9 млн прибывших были туристами, что на 8% больше, пишет Timesofisrael.



Израильтяне также стали чаще выезжать за границу - в первые пять месяцев 2019 года было совершено 2,7 млн рейсов, что на 6% больше, чем за тот же период в 2018 году.



За тот же период было совершено еще 240 тыс. рейсов через границы Израиля с Египтом и Иорданией, что на 20% больше, чем в прошлом году.

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