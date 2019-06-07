Израиль закупит 74 вагона у Bombardier

Bombardier Transportation объявила, что подписала контракт на поставку 74 дополнительных двухэтажных автобусов Twindexx Vario для компании-оператора "Израильские железные дороги", передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Данный заказ является частью соглашения, подписанного в октябре 2010 года, и стоит около 166 миллионов долларов. Bombardier Transportation должна поставить все новые вагоны к концу 2021 года. Новый заказ состоит из 11 вагонов контроля, которые совместимы и с электрическими, и с дизельными локомотивами. Кроме того, при заказе вагонов компания-оператор позаботилась о пассажирах с ограниченными возможностями.

Каждый из восьми вагонов, находящихся в эксплуатации в настоящее время, имеет вместимость 1000 пассажиров. Популярные поезда, основанные на проверенной концепции платформы в Европе, ежедневно обслуживаются в Израиле и соответствуют всем современным стандартам безопасности, комфорта и эффективности. Также известно, что у Bombardier Transportation есть свой сервисный центр в Хайфе, что говорит о полном обслуживании.

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