Нетанияху рассматривает возможность отмены выборов

12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу рассматривает возможность отмены выборов, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Идея отмены выборов была выдвинута спикером Кнессета Юлием Эдельштейном.

Эдельштейн полагает, что существует легальный механизм отмены выборов, но предложение Эдельштейна еще не рассмотрено юридическим советником Кнессета.

Источники, знакомые с подробностями предложения сообщили газете Гаарец, что велика вероятность того, что подобный маневр будет остановлен БАГАЦем.

Ликуд, между тем, пытается заручиться поддержкой инициативы Эдельштейна 80 членов Кнессета, несмотря на то, что по закону для этого требуется лишь 61.

Сам Эдельштейн позднее подтвердил информацию 12-го канала, заявил: “Я нашел парламентские рамки, и существует возможность отмены этих самых бесполезных в истории Израиля выборов Это наша обязанность - добиться того, чтобы 21-й Кнессет продолжил работу”.

Юридический советник правительства Авихай Мандельблитт якобы заявил, что подобный шаг, с легальной точки зрения, невозможен. Тем не менее, 12-й канал сообщает, что легальный путь отмены выборов найден.

Предположительно, президиум Кнессета отменит нынешние каникулы. После этого будет принят новый закон, отменяющий выборы.

В официальном заявлении Ликуда говорится: “Нетаниягу с большим уважением относится к Эдельштейну и рассмотрит его предложение в ближайшие дни”.

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