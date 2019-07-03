В Израиле во время протестов пострадали более 110 полицейских

3 июля 2019 12:43 (UTC+04:00)

Свыше 110 израильских полицейских пострадали в произошедших накануне столкновениях с представителями эфиопской общины, более 130 из которых были задержаны, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Афроизраильтяне протестовали из-за недавней гибели соплеменника в конфликте с полицейским. Перекрыв в час пик крупнейшие автострады страны, они жгли покрышки, закидывали камнями сотрудников правоохранительных органов и атаковали автомобилистов, пытавшихся прорваться через их пикеты.

"В столкновениях, прокатившихся по всей стране, демонстранты ранили 111 полицейских. Полиция арестовала 136 подозреваемых, которые нападали на офицеров и жгли машины", - сообщил Розенфельд.

В сводке, которая была опубликована накануне вечером, говорилось о 47 пострадавших полицейских и 60 задержанных демонстрантах.

Протесты начались еще в понедельник из-за гибели 19-летнего представителя общины, которого в воскресенье застрелил сотрудник правоохранительных органов в предместье северного города Хайфы. По версии полицейского, которую приводят местные СМИ, он применил оружие, когда разнимал драку между молодыми людьми и сам подвергся нападению с их стороны.

С призывом отказаться от насилия и прекратить блокирование дорог к эфиопской общине накануне обратился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
В девятимиллионном Израиле живут около 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые исповедуют иудаизм или были на своей "географической родине" принудительно обращены в христианство. Они часто жалуются на дискриминацию и полицейскую жестокость, отвечая на наиболее резонансные случаи массовыми протестами.

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