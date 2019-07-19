Израиль перешел во вторую десятку по дороговизне жизни

Израиль опустился на три позиции в рейтинге стоимости жизни международной базы данных потребительских цен Numbeo. Вместе с тем страна остается одной из самых дорогих в мире — в этом году Израиль на 13 месте, передает Trend cо ссылкой на News.israelinfo.co.il.

Еврейское государство опередило Гонконг, занимающий следующее место, и далеко впереди такой не самой дешевой страны, как Франция (18 место).

Индекс Numbeo основан на сравнении стоимости жизни в различных странах и Нью-Йорке и в нее включаются такие показатели, как стоимость съема жилья, потребительская корзина в супермаркете, стоимость обеда в ресторане и покупательская способность по отношению к средней зарплате в стране.

Так, стоимость жизни в Израиле на 20% меньше, чем в Нью-Йорке, а съем жилья меньше на 70%. В то же время поход ресторан обходится на 10% меньше

Если сравнить Израиль не с городом Большого Яблока, а с США в целом, то окажется, что жизнь в Израиле дороже на 12,47%, несмотря на то, что съем жилья на 22% дороже.

По индексу качества жизни Израиль получил высокий балл — 151, 73, а город Тель-Авив 153,53. Это лучше, чем в Париже (120), Милане (123,5), Риме (112) или Лондоне (120).

По покупательной способности Израиль занимает 29-е место, отставая от Нью-Йорка на 15%.

Среди городов самыми дорогими признаны 5 швейцарских городов — Базель, Цюрих, Лозанна, Женева и Берн.

Тель-Авив на 27-ом месте после Парижа, Торонто и Сеула и перед Филадельфией, Лондоном и Сиднеем. Некогда дорогущая Москва подешевела до 224 места из 380 городов мира.

Самой дорогой страной признаны британские Каймановы острова в карибском море. За ними следуют Бермудские острова, Швейцария, Норвегия, Виргинские острова, Исландия, Багамские острова, Япония, Люксембург и Дания.

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