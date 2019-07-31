Израильские ученые проведут ряд экспериментов в космосе

Европейское космическое агентство в сотрудничестве с израильским министерством науки и технологий и компанией Space Pharma планируют провести в октябре 2019 года четыре эксперимента в космосе, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

По данным Ynet, один из опытов посветят изучению реакции бактерий на антибиотики в условиях невесомости.

Еще два эксперимента посвящены определению способности некоторых ферментов разрушать бактериальные культуры, а также возможности прикрепления белка альбумина к молекулам крови.

Четвертый опыт будет проводиться для выявления корреляции между поведением молекул ДНК и старением клеток человеческого органи

"Чтобы понять процесс, с помощью которого бактерии приобретают устойчивость к антибиотикам, мы стремимся понять, какие условия влияют на него, и одним из таких условий может быть гравитация. Вся область биологических исследований в космосе еще находится в зачаточном состоянии. Способность медицинских центров и исследовательских лабораторий отправлять подобные эксперименты в космос является поистине редкой и уникальной", – сказал руководитель лаборатории исследований инфекционных заболеваний в медицинском центре "Шиба" Охад Гал-Мур.

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