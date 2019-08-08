Израильскую компанию купили за 1,35 млрд.

8 августа 2019 09:42 (UTC+04:00)

Американский гигант Salesforce минувшей ночью сообщил о покупке израильской компании Clicksoftware за рекордную сумму - 1,35 миллиарда долларов, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Salesforce считается одной из крупнейших в мире компаний, предлагающей услуги и программное обеспечение в области CRM (система управления информацией о клиентах) и облачных технологий.

Рыночная стоимость Salesforce превышает 110 миллиардов долларов и она является прямым конкурентом бегеиота этого рынка - компании Microsoft. Компания была основана в 1997 году, в ней работает 829 человек. Среди ее клиентов - такие гиганты, как Bosch и Vodafone.

Clicksoftware покупают за наличные. Сделка должна быть завершена этой осенью. Сумма покупки - выше, чем те деньги, которые Google заплатил за икону израильского хай-тека - Waze. Waze купили в 2013 году за 1,1 миллиарда долларов.

Всего два месяца Salesforce назад заключила гигантскую сделку по ко покупке компании, специализирующейся на визуализации Tableau. Стоимость сделки превысила 15 миллиардов долларов.

Salesforce и Clicksoftware сотрудничают с 2016 года на платформе Field Service Lightning, основанной на доступности, мобильности и месте нахождения. Так, например, если техник компании оказался в пробке и не успевает к клиенту - к нему может быть быстро направлен другой техник, находящийся неподалеку.

Salesforce приобретает Clicksoftware с тем, чтобы улучшить свои возможности на местах, и работники Clicksoftware станут членами команды облачной платформы Salesforce. Подразделение Service Cloud в этом году заработало более миллиарда долларов.

Генеральный менеджер Service Cloud Salesforce Билл Паттерсон сообщил: “Наше приобретение Clicksoftware не только поможет ускоренному росту Service Cloud, но и будет способствовать инновациям в Field Service Lightning, с тем, чтобы еще лучше удовлетворять нужды наших клиентов”.

Clicksoftware была основана в 1997 году. В 2015 году она была приобретена Francisco Partners за 438 миллионов долларов, после чего она перестала торговаться на бирже и стала частной компанией.

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