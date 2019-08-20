Израиль на шаг ближе к покупке самолетов V-22 OSPREY

20 августа 2019 09:28 (UTC+04:00)

Министерство обороны Израиля запросило цены у Управления международных программ ВМС США для самолетов с наклонным ротором. Это можно считать шагом навстречу к покупке военного самолета Bell Boeing V-22 Osprey, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

Согласно сообщениям, начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави определил оперативную потребность в 12-14 самолетах, которые могут взлетать и приземляться, как вертолеты, но летать, как самолеты с неподвижным крылом. V-22 предназначены для чувствительных, обширных миссий как во время войны, так и для решения бытовых проблем.

Израиль впервые проявил интерес к конвертоплану Boeing V-22 Osprey в 2012 году, а два года спустя Министерство обороны США уведомило Конгресс о своем намерении продать шесть из них еврейскому государству в рамках сделки на $1,13 млрд. Но контракт так и не был заключен из-за рухнувшего коалиционного правительства Израиля.

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