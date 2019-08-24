На Израиль надвигается сильная жара

Израиль в ближайшие дни окажется во власти сильной жары, приближение которой чувствуется уже сейчас. По прогнозам синоптиков, столбик термометра в выходные в ряде регионов страны пересечет отметку в 40 градусов, передает Trend со ссылкой на 9tv.co.il.

Впрочем, 40-градусный барьер уже сегодня был преодолен в Эйлате, а Тверии для этого не хватило всего одного градуса. Метеорологи предупреждают, что пекло продержится до середины будущей недели, причем передышки не будет и по ночам — даже в предутренние часы температура воздуха не опустится ниже 21 градуса.

Министерство здравоохранения пока не выпускало специальных рекомендаций, однако в таких случаях ведомство обычно советует без видимой причины не оставаться подолгу под открытым небом, пить больше воды и избегать физических нагрузок. В первую очередь эти рекомендации обращены к пожилым людям и гражданам, страдающим сердечнососудистыми заболеваниями.

Стоит отметить, что аномальное повышение температуры обычно сопровождается лесными пожарами, поэтому спасатели просят население не разводить в такие дни костров вблизи построек или лесонасаждений.

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