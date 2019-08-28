Крупнейшие техгиганты создадут в Израиле региональный центр

Израиль может привлечь крупнейших игроков в сфере облачной обработки данных, создав крупный региональный центр, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

В воскресенье, 25 августа, Управление государственных закупок Министерства финансов объявило, что готовит тендер "на предоставление услуг обработки данных (на основе публичной платформы) правительственным министерствам и дополнительным правительственным подразделениям".

Объявление было опубликовано через полгода после того, как правительство выразило заинтересованность в создании локальной облачной инфраструктуры, и через месяц после того, как технический гигант Amazon начал вести переговоры с израильскими официальными лицами о возможном участии в проекте. В конечном итоге поставщик таких облачных услуг должен будет создать центр обработки данных в одном из регионов Израиля, который "будет отвечать требованиям безопасности, долговечности и непрерывности работы".

Для этого в Израиле необходимо будет создать два физически отдельных "домена", каждый с одним или несколькими дата-центрами.

Участвовать в конкурсе за тендер могут только компании с годовым доходом от $2 млрд и представительствами в разных странах. Предквалификационный этап планируется провести в декабре или январе.

В прошлом месяце Министерство финансов заявило, что "крупнейшие поставщики в этой области выразили заинтересованность в проекте". Министерство отказалось назвать возможных претендентов, но веб-службы Microsoft, Google, Oracle, IBM и Amazon являются потенциальными участниками проекта.

Представители Amazon выразили заинтересованность в участии и заявили мэру Йерухама Тал Охане, что если они выиграют тендер, то они не видят причин не реализовать его в южном регионе Израиля. Об этом она сказала в интервью The Times of Israel в июле.

Охана позже пояснила, что Amazon еще не приняла решение об участии в тендере. AWS сообщила The Times of Israel, что не комментирует "спекуляции и слухи".

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