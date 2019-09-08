Израильские ВВС нанесли серию ударов по сектору Газа

8 сентября 2019 01:14 (UTC+04:00)

Израильская боевая авиация нанесла в субботу серию ударов по контролируемому палестинским движением ХАМАС сектору Газа. Об этом сообщает новостной портал Dunya Al Watan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, бомбардировкам подверглись центральная и северная часть прибрежного анклава. Целью налетов, согласно данным палестинской стороны, были позиции действующих в секторе группировок сопротивления. О пострадавших информации пока не поступало.

Ранее в субботу израильский самолет подверг удару группу палестинцев в Газе, которые запустили беспилотный летательный аппарат на израильскую территорию, после чего бросили самодельное взрывное устройство в сторону пограничного заграждения. В результате инцидента был поврежден военный автомобиль, о пострадавших среди военнослужащих не сообщалось.

Минувшей ночью, как сообщалось, пять ракет были выпущены в сторону Израиля с территории Газы. В ответ на эту атаку танки и самолеты поразили военные цели палестинского движения ХАМАС в северной части анклава.

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