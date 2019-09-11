Военная авиация Израиля атаковала 15 военных целей ХАМАС в Газе

11 сентября 2019 05:15 (UTC+04:00)

Израильские истребители атаковали в среду 15 военных целей ХАМАС в северной и центральной частях сектора Газа в ответ на ракетный обстрел городов Ашдод и Ашкелон во вторник вечером. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по 15 террористическим целям в северной и центральной частях сектора Газа, включая ряд военных целей и объектов военно-морских сил ХАМАС, а также мастерские по производству оружия и подземный тоннель, принадлежащий движению ХАМАС. Атака была осуществлена в ответ на ракетный обстрел из сектора Газа территории Израиля накануне", - говорится в распространенном военными заявлении.

"Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать попыткам нанести ущерб израильским гражданским лицам и считает ХАМАС ответственным за любые события, происходящие или исходящие с территории сектора Газа", - добавили в пресс-службе.

Две ракеты были запущены во вторник вечером с территории палестинского приморского анклава по Израилю, обе были перехвачены системой ПВО "Железный купол", сообщили ранее военные. В пресс-службе отметили, что сирены воздушной тревоги сработали в крупных городах Ашкелон и Ашдод на юге еврейского государства.

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