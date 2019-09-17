Избирательные участки открылись на парламентских выборах в Израиле

17 сентября 2019 08:22 (UTC+04:00)

Досрочные выборы в кнессет 22-го созыва проходят во вторник в Израиле. В 7.00 избирательные участки открылись в крупных городах, в небольших населенных пунктах, а также в больницах, тюрьмах и следственных изоляторах участки открываются на час позже - в 8.00, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Всего в стране, по данным израильского ЦИК, в этот день работают порядка 10,5 тысячи участков.
За несколько часов до начала голосования одна из партий, претендовавших на депутатские места в парламенте, отказалась от выборов. Таким образом, из 30 партийных списков осталось 29.

"Для каждой партии мы печатаем 8,5 миллиона бюллетеней, и если вдруг партия не участвует в выборах, нам приходится уничтожать все 8,5 миллиона", - сказал РИА Новости официальный представитель израильского ЦИК Гиора Пордес.

Впервые в истории Израиля досрочные выборы проводятся менее чем через полгода после предыдущих. По итогам голосования 9 апреля 2019 года партия "Ликуд", набравшая наибольшая число мандатов, так и не смогла сформировать коалицию парламентского большинства из 61 депутата в 120-местном кнессете и добилась роспуска законодательного органа.

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