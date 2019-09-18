Явка на парламентских выборах в Израиле составила 69,4%

18 сентября 2019 04:20 (UTC+04:00)

Явка на выборах в Кнессет (парламент Израиля) 22-го созыва 17 сентября составила 69,4%. Об этом сообщила в среду Центральная избирательная комиссия еврейского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Государственное радио Израиля Kan отмечает, что этот показатель выше на 1 п.п. в сравнении с явкой на предыдущих парламентских выборах, состоявшихся 9 апреля, но ниже процента проголосовавших на выборах 2015 года, когда на участки пришли 72,36% избирателей.

Участки для голосования на парламентских выборах в Израиле открылись в 07:00 и закрылись в 22:00 17 сентября. По данным экзитполов, выборы не выявили победителя, основные конкуренты - партия "Ликуд" Биньямина Нетаньяху и центристский блок "Кахоль-Лаван" - получают практически одинаковое количество мест. Однако ни одна из партий не в состоянии собрать устойчивую правительственную коалицию, контролирующую как минимум 61 из 120 мест в однопалатном парламенте без участия партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ) бывшего министра обороны еврейского государства Авигдора Либермана, который уже привал к созданию правительства национального единства.

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