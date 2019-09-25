Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху, получивший из рук президента Израиля Реувена Ривлина мандат на формирование нового коалиционного правительства Израиля, выразил надежду сформировать правительство национального единства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Требование момента – это быстрое создание широкого правительства национального единства. Я думаю, что мы должны сформировать это правительство ради национального примирения. Это очень важно сейчас, после столь тяжкой предвыборной кампании. И мы должны объединить народ" - заявил премьер-министр на церемонии вручения мандата на формирование правительства в иерусалимской резиденции президента Израиля.

Перед церемонией президент Ривлин провел встречу с Бени Ганцем и Биньямином Нетаньяху - лидерами двух крупнейших парламентских фракций "Кахоль-Лаван" и "Ликуд".

Нетаньяху подчеркнул, что в случае неудачи предоставит попытку на создание правительства другому кандидату.

"Если я не преуспею в этой миссии (формирования правительственной коалиции) - я верну вам мандат", - пообещал Нетаньяху президенту на церемонии.

По действующему в Израиле закону, президент должен поручить одному из парламентариев формирование правительства после того, как глава Центральной избирательной комиссии представит ему официальные итоги выборов.

После парламентских выборов победителям требуется сформировать новый состав правительства, опирающийся на парламентское большинство. Однако по итогам двухдневной серии консультаций президента с представителями всех парламентских фракций ни один кандидат на пост премьера Израиля не набрал необходимый 61 голос в свою поддержку.

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