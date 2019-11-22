Нетаньяху назвал обвинения против себя "попыткой переворота на основе ложных утверждений"

22 ноября 2019 00:25 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение генерального прокурора еврейского государства Авихая Мандельблита предъявить ему обвинения по трем делам, в том числе о взяточничестве, "попыткой переворота на основе ложных утверждений", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, что мы видим сегодня, является попыткой переворота против премьер-министра на основе ложных утверждений", - сказал Нетаньяху в ходе обращения к нации, которое транслируют основные каналы национального телевидения.

Премьер-министр заявил также, что продолжит управлять страной "ответственно и в соответствии с законом".

"То, через что я прохожу сейчас, очень тяжело для меня, но это еще тяжелее для моей семьи. Я продолжу руководить Израилем ответственно и в соответствии с законом", - сказал премьер.

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