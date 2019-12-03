NNF открылся демонстрацией фильмов азербайджанских кинематографистов

БАКУ /Trend/ - Седьмой сезон международного кинофестиваля “Near Nazareth Festival” (NNF) в Израиле открылся демонстрацией фильмов азербайджанских кинематографистов.

По сложившейся традиции кинофестиваль «NNF» проводится совместно с Международной ассоциацией Израиль-Азербайджан «АзИз», что, по словам директора фестиваля Лилии Берман, обусловлено активным участием азербайджанских кинематографистов и большого интереса к их работам со стороны израильских зрителей.

Фестиваль Недалеко от Назарета гостеприимно открывает свои двери для кинематографистов со всего мира и служит укреплению взаимопонимания и дружбы между народами мира благодаря сотрудничеству с любителями кино из разных стран. Все фильмы представляются на языке оригинала.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.