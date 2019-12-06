Израиль испытал новую ракетно-двигательную установку

6 декабря 2019 12:14 (UTC+04:00)

Израиль провел успешные испытания новой ракетно-двигательной установки. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство обороны страны.

"Военное ведомство провело испытание ракетно-двигательной установки с базы в центральной части Израиля. Тест был запланирован заранее и прошел в штатном режиме", - сообщает пресс-служба минобороны.

Испытание РДУ стали очередным этапом работ по модернизации израильской ракетной группировки. В июле израильские военные совместно с США успешно испытали на Аляске комплекс противоракетной обороны "Хец-3" на перехват целей за пределами земной атмосферы.

На вооружении израильских противоракетных сил уже стоят комплексы Patriot и "Хец" более ранних модификаций, а также батареи "Железный купол", которые способны сбивать реактивные снаряды малой дальности типа палестинских "Кассамов" и "Градов". Промежуточным звеном между ними выступает "Праща Давида". Ее основное предназначение, по сведениям местных СМИ, — перехват ракет дальностью от 70 до 300 километров, которых особенно много у боевиков ливанского движения "Хезболлах".

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