Все партии первого игрового дня этапа Гран-при FIDE в Израиле завершились вничью

Все первые партии первого раунда заключительного этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) завершились вничью. Соревнования проходят в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В первый игровой день прошли партии Пентала Харикришна (Индия) - Сергей Карякин (Россия), Ян Непомнящий (Россия) - Борис Гельфанд (Израиль), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Дмитрий Яковенко (Россия), Радослав Войташек (Польша) - Дмитрий Андрейкин (Россия), Давид Навара (Чехия) - Ван Хао (Китай), Веселин Топалов (Болгария) - Максим Вашье-Лаграв (Франция), Юй Янъи (Китай) - Уэсли Со (США), Вэй И (Китай) - Аниш Гири (Нидерланды). Первыми в парах указаны шахматисты, игравшие белыми фигурами.

Вторые партии первого раунда пройдут в четверг. Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в следующем году.

Призовой фонд одного этапа составляет €130 тыс. Дополнительные €280 тыс. будут распределены между участниками по итогам всего Гран-при. Турнир завершится 23 декабря (в случае тай-брейка в финале).

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