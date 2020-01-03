В Израиле созвали экстренное совещание после убийства Сулеймани

Министр обороны Израиля созвал экстренное совещание с главами спецслужб и армии после убийства главы спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, сообщает телеканал "Аль-Джазира", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.



"Министр обороны Израиля призывает к экстренной встрече руководителей служб безопасности и армии для оценки ситуации после убийства Сулеймани", - сообщил телеканал в Тwitter.



По данным телеканала, армия Израиля переведена в повышенную готовность на северных границах в ожидании каких-либо действий со стороны Ливана, Сирии или Сектора Газа.



Ранее Пентагон подтвердил, что США провели операцию против Сулеймани. Также шиитское ополчение сообщило, что в ходе операции в Багдаде погибли пять членов ополчения и двое его "гостей". Среди погибших был заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде 31 декабря.



Гибель Сулеймани подтвердило также руководство Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.

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