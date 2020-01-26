Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

26 января 2020 03:17 (UTC+04:00)

Израильские военные нанесли в субботу удары по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой в сторону еврейского государства.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы только что поразили цели ХАМАС в Секторе Газа после того, как из Газы были выпущены воздушные шары со взрывчаткой в направлении Израиля", - говорится в распространенном военными заявлении.

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