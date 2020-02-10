Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракеты из Газы

Армия Израиля нанесла удары по нескольким объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск ракеты, сообщается в заявлении армии в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в воскресенье сообщалось, что сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал в городе Сдерот и в районе вокруг сектора Газа. Один снаряд был запущен из сектора Газа в сторону Израиля.

"В ответ на запуск ракеты из Газы на территорию Израиля ранее мы только что нанесли удары по нескольким военным постам ХАМАС в Газе", - говорится в заявлении.

В предыдущий раз палестинские радикалы из сектора Газа обстреливали израильскую территорию 8 февраля. В ответ израильские танки атаковали два военных поста ХАМАС в секторе Газа.