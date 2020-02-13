Израильская авиакомпания "Эль-Аль" приостановила полеты в Гонконг

Израильская флагманская авиакомпания "Эль-Аль" приостанавливает авиасообщение с Гонконгом и сокращает количество рейсов в Таиланд из-за коронавируса, сообщила газета Jerusalem Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Эль-Аль" заявила в среду, что временно прекращает рейсы в Гонконг и сокращает количество рейсов в Бангкок, поскольку власти стремятся сдержать распространение коронавируса нового типа", - говорится в публикации.

Прежде авиакомпания еженедельно осуществляла шесть регулярных рейсов между Тель-Авивом и Гонконгом. Они будут прекращены до 20 марта. Освободившиеся мощности будут использованы на европейских и североамериканских линиях.

Компания также продлит запрет на полеты в Пекин еще на месяц - до 24 апреля.

Руководство "Эль-Аль" в среду объявило, что из-за мер, связанных с коронавирусом, предполагаемый доход авиакомпании за первый квартал 2020 года снизится на 30 миллионов долларов.