Начало суда над Биньямином Нетаньяху назначено на 17 марта

Во вторник министерство юстиции Израиля заявило, что судебное разбирательство по делу о коррупции в отношении премьер-министра Биньямина Нетаньяху начнется 17 марта, через две недели после предстоящих выборов в кнессет, передает Trend со ссылкой на "Стмеги".

Генеральный прокурор Авихай Мандельблит официально представил обвинения против Нетаньяху еще 28 января.

Обвинительные заключения сосредоточены на трех делах: «дело 1000», «дело 2000» и «дело 4000».

В «деле 4000» обвинительный акт основан на утверждениях, что премьер-министр ускорил изменения в сфере регулирования, выгодные владельцу телекоммуникационной компании «Безек» Шаулю Эловичу, в обмен на более позитивное освещение Нетаньяху на новостном сайе Walla!, также принадлежащем Эловичу.

Нетаньяху также обвинили в мошенничестве и злоупотреблении доверием в связи с получением подарков стоимостью в сотни тысяч шекелей от нескольких бизнесменов, однако обвинения во взяточничестве по «делу 4000» являются наиболее серьезными.