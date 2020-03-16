Израиль просит всех туристов, находящихся в стране, вернуться домой

Во время прошедших выходных в Израиле введен более строгий карантин. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма страны.

С минувшего уикенда в Израиле закрыты все заведения, касающиеся культуры, досуга, а также детские сады и школы. Запрещено собираться в количестве более 10 человек в одном помещении. Рекомендовано держаться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, по возможности, сотрудников переводят на удаленный режим работы.

Ограничения коснулись и туристов, которые уже находятся в стране.

"По нашим данным, в Израиле сейчас находится порядка 4500 российских туристов, - говорит Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ. - Поскольку ситуация развивается стремительно: закрыты все объекты массового скопления людей, а также ограничено авиасообщение, всем путешественникам необходимо как можно скорее вылететь домой".

Распоряжение Министерства здравоохранения Израиля от 14 марта 2020 года гласит, что туристы не могут продолжить путешествие, посещая достопримечательности. Все иностранные граждане должны оставаться в гостиницах и вернуться домой при первой возможности.

Гостиницы обязаны обеспечить проживание гостей таким образом, чтобы в помещении единовременно могли находиться не более 10 человек.