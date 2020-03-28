Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Израиль 28 марта 2020 02:00 (UTC+04:00)
Израильские военные атаковали позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла вечером в пятницу воздушный и наземный удары по военным позициям и инфраструктуре исламского движения ХАМАС в ответ запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля. Об этом сообщается на сайте израильской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В ответ на ракетный удар, совершенный сегодня вечером из сектора Газа в направлении территории Израиля, самолеты и танк ЦАХАЛ атаковали военные позиции и инфраструктуру, использовавшуюся для деятельности террористической организации ХАМАС, осуществляемой под землей, в северной части сектора Газа", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Вечером 28 марта в ЦАХАЛ информировали, что палестинские радикалы из сектора Газа выпустили ракету по территории Израиля. Также сообщалось о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе города Сдерот, расположенного в непосредственной близости от палестинского приморского анклава.

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