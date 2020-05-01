Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции Эль-Кунейтра

Израильская армия выпустила пять ракет с территории Голанских высот по ряду объектов в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии.

Об этом в пятницу сообщила вещающая из Дамаска радиостанция "Шам ФМ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, в результате обстрела нанесен материальный урон.