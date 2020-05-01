Израиль нанес ракетный удар по объектам в сирийской провинции Эль-Кунейтра
Израильская армия выпустила пять ракет с территории Голанских высот по ряду объектов в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе Сирии.
Об этом в пятницу сообщила вещающая из Дамаска радиостанция "Шам ФМ", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, в результате обстрела нанесен материальный урон.
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