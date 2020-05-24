В Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху
В Израиле начинается судебный процесс с участием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.
Так первое заседание пройдет в воскресенье, 24 мая.
По данным агентства, премьер-министр должен будет лично присутствовать на нем.
Судебный процесс пройдет в рамках предъявленных Нетаньяху обвинений в коррупции и нарушении общественного доверия.
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