В Израиле начался судебный процесс над Нетаньяху

В Израиле начинается судебный процесс с участием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Так первое заседание пройдет в воскресенье, 24 мая.

По данным агентства, премьер-министр должен будет лично присутствовать на нем.

Судебный процесс пройдет в рамках предъявленных Нетаньяху обвинений в коррупции и нарушении общественного доверия.