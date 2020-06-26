Две ракеты выпущены из сектора Газа по израильской территории

Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в пятницу вечером две ракеты по израильской территории. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"После сообщения о срабатывании сирен воздушной тревоги [на юге Израиля] информируем, что две ракеты были запущены по израильской территории из сектора Газа", - говорится в сообщении. По информации израильского государственного радио Kan, одна из ракет разорвалась в незаселенной местности, сообщений о пострадавших и ущербе не поступало.

В предыдущие разы палестинские радикалы из сектора Газа выпускали по одной ракете по израильской территории 15 июня, 6 мая и 27 марта, в ответ армия Израиля наносила удары по военным объектам ХАМАС. 23 и 24 февраля по Израилю из Газы было выпущено более 80 ракет. Тогда в ответ израильские ВВС поразили военные цели группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десятки объектов радикалов по всему сектору Газа.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что сирены воздушной тревоги сработали в граничащих с сектором Газа районах на юге Израиля.