Израиль может вскоре заключить соглашение с еще одной страной по примеру ОАЭ

Израиль в ближайшие пару месяцев может заключить при посредничестве США соглашение о полной нормализации двусторонних отношений еще с одной страной по примеру договора с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме старший советник президента США Джаред Кушнер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что есть очень большая вероятность", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности заключения аналогичного соглашения с еще одной страной в ближайшие пару месяцев.

По его словам, США вели дискуссии еще с несколькими странами, однако затем приостановили их, поскольку наметился явный прогресс с ОАЭ, и Вашингтон решил сначала завершить это шаг. "У нас есть еще несколько стран, с которыми у нас были дискуссии, и теперь мы продолжим эти дискуссии", - пояснил Кушнер.

Советник американского президента также заявил, что ОАЭ после достижения соглашения с Израилем становятся фактически одним из ближайших региональных союзников США. "Благодаря этому шагу ОАЭ присоединяется к клубу избранных и становится на самом деле одним из ближайших союзников США в регионе", - подчеркнул он.

По словам Кушнера, договоренности ОАЭ и Израиля позволяют избежать "провокационного действия [со стороны Израиля] по распространению его суверенитета на Западный берег реки Иордан", что в свою очередь "дает больше пространства палестинскому руководству для того, чтобы сесть за стол переговоров и заключить соглашение".