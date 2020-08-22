Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот на юге Израиля

Сирены воздушной тревоги сработали в субботу в городе Сдерот на юге Израиля и в прилегающих к сектору Газа районах, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах.

Об этом сообщила пресс-служба израильской армии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот и прилегающих к сектору Газа районах", - говорится в сообщении.