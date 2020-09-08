Коронавирус в Израиле: За сутки выявлены свыше 3300 заразившихся

Министерство здравоохранения Израиля представило новые данные по эпидемии коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

Судя по опубликованным официальным данным, в общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 135288 заразившихся (+3318 за сутки). В настоящий момент заражены 27962 человек (+863). 106297 выздоровели после коронавируса (+2448). 1031 заболевших умерли (+9).

941 (+7 за сутки) заболевших в больницах, остальные болеют в домашних условиях или в специально оборудованных помещениях гостиниц. Состояние 467 (-9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 134 (-3) из них подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 156 пациентов средней тяжести, у остальных болезнь протекает легко.

Отношение числа проводимых тестов к численности населения в Израиле одно из самых высоких в мире. За последние сутки проведены 40456 тестов (рекордное число).

Больше всего заразившихся коронавирусом в настоящее время в следующих городах: Иерусалим (3455), Бней Брак (1491), Ашдод (1124), Модиин Илит (762), Бейт Шемеш (750), Тель-Авив-Яффо (742), Петах-Тиква (636), Нетания (604), Хайфа (586), Ашкелон (509).

Более 77% зараженных в возрасте до 50 лет.

Возраст умерших: 6-102. Средний возраст умерших: 80 лет. Соотношение между умершими мужчинами и женщинами: 53-47%. Больше всего умерших от COVID-19 среди жителей Иерусалима и Бней Брака.