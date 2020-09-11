Арабские инвесторы помогут тель-авивскому "Апоэлю"

Группа арабских инвесторов из ОАЭ окажет помощь футбольному клубу "Апоэль" (Тель-Авив), сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il. Инвестировать в тель-авивский клуб хотят представители семьи Аль-Касими.

В статье отмечается, что пока неясно как эта помощь скажется на структуре владения клубом.

На данный момент "красными" владеют братья Нисановы, Меир Тошав и Зеэв Гринберг.

Болельщики недовольны переменами, произошедшими в клубе в межсезонье ("Апоэль" покинули многие лидеры, не согласившиеся на сокращение зарплат) и проводят акции протеста против владельцев команды.