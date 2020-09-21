Кинематографисты ОАЭ и Израиля договорились о проведении регионального фестиваля

Кинематографические организации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее проведение ежегодного регионального кинофестиваля. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, Комиссия по кинематографии Абу-Даби, с одной стороны, и Израильский фонд кино и иерусалимская Школа кино и телевидения Сэма Шпигеля, с другой, "достигли соглашения о сотрудничестве в области подготовки профессиональных кадров и кинопроизводства".

Как указывается в совместном заявлении, в рамках договоренностей ОАЭ и Израиль планируют организацию и проведение регионального кинофестиваля. Отмечается, что кинофорум будет проходить ежегодно - попеременно в Абу-Даби и Израиле.

15 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян подписали в Вашингтоне соглашение о нормализации отношений. Согласно распространенному пресс-службой Белого дома тексту документа, Израиль и ОАЭ намерены открыть посольства "настолько быстро, насколько это практически выполнимо". Стороны планируют наладить прямое регулярное пассажирское авиасообщение, а также развивать сотрудничество в области туризма, в повестке дня также значатся соглашения в сферах инвестиций, торговли и инноваций, здравоохранения, науки, спорта, энергетики и образования.