В Израиле выявлено 6 667 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Израиле возросло за последние 24 часа на 6 667 и достигло 200 041, передает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

По сводке, за сутки умер 31 пациент с коронавирусной инфекцией, общее число летальных исходов достигло 1 316. В настоящий момент в Израиле, население которого составляет около 9 миллионов человек, лечение проходят 54 322 заразившихся коронавирусом, состояние 634 из них оценивается как тяжелое, 171 больной подключен к аппаратам ИВЛ.

18 сентября в Израиле начался уже второй в этом году карантин, который продлится по меньшей мере до начала второй декады октября. Первый карантинный период в Израиле действовал с марта по май. После отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - около 1 тыс., 5 августа - более 2 тыс., 17 сентября - почти 6 тыс.