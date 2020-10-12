Кабмин Израиля одобрил соглашение о нормализации отношений с ОАЭ

Правительство Израиля одобрило в понедельник договоренности о нормализации отношений еврейского государства с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, теперь соглашение с ОАЭ будет вынесено на утверждение Кнессета (однопалатный парламент Израиля) в четверг. Документ был подписан 15 сентября в Вашингтоне премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху и главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном в присутствии президента США Дональда Трампа.

Перед голосованием в правительстве Нетаньяху сообщил министрам в понедельник, что провел телефонные переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, сообщила канцелярия премьера, отметив, что это был их первый разговор с момента подписания соглашения в Вашингтоне.

"Я пригласил его [наследного принца] посетить Израиль, он пригласил меня посетить Абу-Даби. Но перед этим сюда [в Израиль] прибудет делегация Объединенных Арабских Эмиратов, и еще одна [израильская] делегация направится туда [в ОАЭ]", - распространила высказывания Нетаньяху на заседании кабмина его пресс-служба. По информации Kan, визит в Израиль делегации с участием министров из ОАЭ и американских представителей ожидается уже в середине следующей недели.