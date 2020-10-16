В Израиле решили начать первый этап смягчения карантина 18 октября

Израильская правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса приняла в четверг решение начать с 18 октября первый этап смягчения введенного с 18 сентября и ужесточенного до тотального с 25 сентября карантина. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства Биньямина Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр провел сегодня заседание правительственной комиссии по борьбе с распространением коронавируса с тем, чтобы принять решение о первом этапе плана выхода из ограничений. Правительственная комиссия сегодня в принципе одобрила предложение министерства здравоохранения начать первую фазу смягчения карантина начиная с воскресенья, 18 октября, в случае, если не изменится тенденция сокращения показателей заболеваемости", - говорится в сообщении. В канцелярии отметили, что в случае возобновления роста данных по количеству новых инфицированных "решение будет пересмотрено".

"В соответствии с решением первый этап плана выхода из карантина включает открытие предприятий, не ведущих прием посетителей; открытие точек продаж еды навынос; открытие яслей и садов для детей в возрасте до шести лет согласно плану, который утвердит министерство здравоохранения; открытие заповедников, национальных парков и пляжей; открытие площади у Стены Плача и Храма Гроба Господня для молитв в небольших группах согласно плану, который утвердят министерства здравоохранения и внутренней безопасности, а также Совет по национальной безопасности. Снимаются ограничения на выход из дома и запрет на нахождение в гостях при условии соблюдения ограничений по количеству людей: до 20 человек на открытом пространстве и до 10 человек в помещении", - сообщила канцелярия премьера, отметив, что "остальные ограничения остаются в силе".

"Данное решение (о снятии части ограничений с 18 октября - прим. ТАСС) позволит части секторов израильской экономики вернуться к работе, что снизит уровень безработицы. Мы надеемся, что вскоре произойдет дальнейшее снижение уровня заболеваемости, что позволит открыть все предприятия и учреждения в Израиле для работы в полном объеме", - заявил, комментируя решение правительственной комиссии по коронавирусу, министр финансов страны Исраэль Кац, чьи высказывания распространила его пресс-служба.

Повторный карантин в Израиле

С 18 сентября в Израиле действует уже второй в этом году карантин, который с 25 сентября был ужесточен до тотального. Изначально он вводился до 10 октября, затем был продлен сначала до 14, затем - до 18 октября. Израильтянам во время карантина запрещено собираться в количестве более 10 человек в помещении и 20 на улице, работают только продуктовые магазины и аптеки, а также предприятия, где невозможно прервать производственный цикл.

Первый в 2020 году карантинный период действовал в Израиле с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - около 1 тыс., 5 августа - более 2 тыс., 17 сентября - более 6 тыс., 1 октября - более 8 тыс. Через две недели карантина показатели распространения инфекции начали сокращаться. 3 октября было выявлено 5 тыс. инфицированных, 8 октября - 4 тыс., 14 октября - менее 2,5 тыс., 15 октября -1 511.