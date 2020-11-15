Израиль сообщил о пуске двух ракет по его территории из сектора Газа

Две ракеты были запущены из сектора Газа по Израилю в ночь с субботы на воскресенье, на юге и в центре страны были включены сирены, предупреждающие о воздушном нападении, сообщили израильские СМИ со ссылками на армейскую пресс-службу, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В армии отметили, что для перехвата ракет была задействована система ПРО "Железный купол" морского базирования, однако перехватить ракеты не удалось, они упали на открытой местности.