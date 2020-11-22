Кабмин Израиля ратифицировал соглашение о безвизовом режиме с ОАЭ

Израильское правительство на еженедельном заседании в воскресенье единогласно ратифицировало соглашение о безвизовом режиме между еврейским государством и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Об этом сообщает газета The Times of Israel, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Это первая арабская страна (ОАЭ), с которой мы [Израиль] подписали подобное соглашение (о безвизовом режиме). Этот шаг будет способствовать развитию туризма и укреплению отношений между нашими странами, а также экономических связей", - сказал на заседании кабмина в воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи высказывания распространила правительственная пресс-служба. "Граждане Израиля и весь мир видят огромные перемены, которые мы принесли в наш регион", - добавил он. По данным The Times of Israel, власти ОАЭ утвердили соглашение о безвизовом режиме с Израилем в начале ноября.